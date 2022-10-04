Институт РАН спрогнозировал отставание российской экономики в период до 2050 года

Инерционный сценарий развития российской экономики, который в настоящее время видится наиболее вероятным, приведёт к тому, что в 2021-2025 годах её рост не превысит 2%, а в период 2040-2050 годов упадёт до 1,2%. Как сообщает РБК со ссылкой на статью директора Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александра Широва, подобная динамика не позволяет говорить о перспективах сохранения конкурентоспособности страны.

По его прогнозу, в 2026-2030 годах ВВП будет расти в среднем по 1,7% в год, а в 2031-2040 годах — по 1,6%. При этом чтобы не отставать от других стран, российский ВВП должно прирастать порядка на 3,4% каждый год. Скромные результаты будут обеспечены за счёт сохранения текущей структуры экономики, более низкого вклада в технологический прогресс и негативные демографические тенденции.

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Ускорение экономической динамики, по мнению Широва, возможно с помощью изменений макроэкономической политики и более активного использования новых технологий. Ключевым фактором остаётся технологический прогресс, то есть усложнение российской экономики и повышение роли страны в мировом разделении труда. Такие действия могут дать дополнительно по 1,4% пункта ВВП с 2022 по 2040 год.