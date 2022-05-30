К Sony PlayStation подали иск на 280 млн рублей из-за остановки работы PS Store в России
В суд обратились 28 россиян — они рассчитывают получить по 10 млн компенсации на каждого
Владельцы консолей Sony PlayStation подали коллективный иск против европейского подразделения и московского офиса японской компании из-за приостановки PS Store в РФ. Об этом пишут «Ведомости».
28 истцов требуют предоставить доступ к магазину и вернуть возможность покупать игры. Кроме того, они рассчитывают получить 280 млн рублей моральной компенсации — по 10 млн на каждого.
Заявители объяснили это в том числе высокой стоимостью PlayStation 5 — от 119 тысяч рублей. Потратив такую сумму, пользователи рассчитывали использовать консоль для семейного отдыха, но из-за прекращения доступа к сервисам Sony гаджет в итоге не обладает всеми обещанными функциями.
Пострадавшие россияне считают, что условия использования программ Sony и законодательство России не предусматривают отказ в предоставлении услуги «в связи с внутренней и внешней политикой государства нахождения и проживания пользователей». А односторонний отказ, таким образом, нарушает их права.
Компания Sony приостановила свою деятельность в РФ в начале марта на фоне военной спецоперации на Украине.