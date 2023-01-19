Что получили алтайские промышленники от нацпроекта "Производительность труда"

Повышение эффективности работы на региональных предприятиях очень важно для роста уровня жизни

19 января 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: КАУ "АЦКР"

Национальный проект "Производительность труда", реализуемый в Алтайском крае с 2019 года, направлен на внедрение принципов бережливого производства на предприятиях и повышение квалификации работников. За четыре года участниками проекта стали 73 региональные компании. Наибольшую долю занимают представители обрабатывающих производств – 72,6%.

В числе участников – предприятия текстильной, химической, деревообрабатывающей, машиностроительной, металлургической промышленности. А также производители резины, пластмассы, металлической и неметаллической продукции. Это ООО "Конти", ООО "МЗХР", холдинг "Алтайлес", ЗАО "РОУ", ООО "АСЛЗ", ООО "РТИ Барнаул", ООО "Мартика" и другие.

Благодаря инструментам бережливого производства предприятия в среднем сократили время протекания процесса в 2,2 раза, незавершённое производство – в 4,3 раза, а выработку в потоке увеличили в 1,6 раза.

При этом лидером по сокращению времени протекания процесса в пилотном потоке стало ООО "Завод механических прессов" (5,9 раза). По сокращению объёма незавершенного производства – ООО "Михайловский завод химических реактивов" (70,2 раза), а по увеличению выработки в потоке – ООО "Барнаул РТИ" (3,56 раза).

Сотрудники компаний принимают активное участие в обучениях инструментам бережливого производства, участвуют в "Фабриках процессов", как производственной, так и офисной.

"Опыт работы с предприятиями промышленной отрасли показывает, что самые наглядные примеры результатов внедрения бережливых технологий наблюдаются как раз на таких предприятиях. В связи с этим в данной отрасли национальный проект наиболее востребован", – сказал руководитель Регионального центра компетенций Александр Вагенлейтер.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики.

Подать соответствующую заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

КАУ "АЦКР"

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