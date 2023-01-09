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Как вырос минимальный размер оплаты труда в России в начале 2023 года?

МРОТ повысился с 1 января 2023 года

09 января 2023, 11:45, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

1 января 2023 года вступил в силу закон, который повысил минимальный уровень оплаты труда в России на 6,3%. Он вырос с 15 279 рублей до 16 242 рублей в месяц. Именно таким будет МРОТ в России в 2023 году.

Председатель российской Госдумы отметил, что благодаря повышению МРОТ зарплата вырастет у 3,5 млн бюджетников, передаёт его слова сайт нижней палаты парламента.

Порядок расчёта МРОТ на 2023 и 2024 годы также изменился. Теперь он будет повышаться в ускоренном порядке. Рост будет зависеть от темпов увеличения прожиточного минимума трудоспособного населения в РФ и превысит их на три процентных пункта.

При расчёте МРОТ показатель величины медианной зарплаты больше учитываться не будет.

Отметим, что МРОТ в этом году будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%, а соотношение его с медианной зарплатой за 2021 год составит 45,9%.

Напомним, что в 2022 году МРОТ повышали два раза. С 1 января 2022 года его увеличили до 13 890 рублей, а с 1 июня — до 15 279 рублей.

 

Комментарии 4

  • вот только тарифы ЖКХ , свет, проезд , продукты питания - все подорожало на 50% - где тут забота о людях, повышение мин оплаты труда до прожиточного минимума???
    09 января, Гость   Ответить
  • Да Вам хоть на 500 повысь% вы только и инете поноете маленько и все утихает.
    09 января, Гость   Ответить
  • Из прожиточного минимума в 16 300 руб ,нужно заплатить за "услуги" по ЖКХ 15 тыс руб ,на еду 15 тыс руб , на Баню 3 тыс руб , кто болеет тому на лекарство 5 тыс руб, кто не болеет, тому на спорт 5 тыс руб ,страхование имущества 1 тыс руб...заменить старый смартфон , старый 17 летний комьютер,на одежду в среднем по 2 тыс руб , если рыбак -то на снасти по 5 тыс руб ...побриться - 1 тыс руб , а поздравить родствеников с днем Рождения ? а на содержание автомобиля хотя бы 15 тыс руб ,а вдруг на любовницу 15 тыс руб - ЭТО для пенсионеров , А для молодых еще бы добавить на ипотеку 50 тыс руб ,на содержание каждого ребенка 15 тыс руб , и накопить на автомобиль откладывая по 50 тыс руб в месяц и не забыть про алименты в 25 тыс руб. Предлагаю пенсионерам / у кого пенсия меньше 20 тыс руб -выплачивать пенсию каждую неделю ,а для молодых рабочих зарплату установить от 200 тыс руб...
    11 января, Гость   Ответить
  • Предлагаю пенсионерам / у кого пенсия меньше 20 тыс руб -выплачивать пенсию каждую неделю ,а для молодых рабочих зарплату установить от 200 тыс руб... ----- Предлагаю вам ваши мокрые фантазии засунуть козе в трещину.
    11 января, Гость   Ответить
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