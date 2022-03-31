Как заплатить налог по УСН в 2022 году. Разъяснения от ФНС России

На сколько продлили срок уплаты налога по УСН? Как следует из документа, на шесть месяцев продлевается: — срок уплаты налога по УСН за 2021 год; — срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года.

Получается, что в эти сроки нужно уплатить всю сумму налога?



Нет. ФНС России разъясняет: «В новые сроки необходимо уплатить не всю сумму налога или авансового платежа, а одну шестую часть, начиная со следующего месяца после перенесённого срока уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей). Далее налогоплательщики уплачивают ежемесячно по одной шестой части суммы до полной уплаты налога или авансового платежа».



Это означает, что сроки уплаты налога по упрощёнке за 2021 год переносятся:

— для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года;

— для ИП с 30 апреля на 30 ноября 2022 года.



А срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года переносится для организаций и ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 года.