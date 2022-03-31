Как заплатить налог по УСН в 2022 году. Разъяснения от ФНС России
Правительство продлило срок уплаты налога по упрощенной системе для некоторых ИП и организаций
Для индивидуальных предпринимателей и организаций, ведущих деятельность в некоторых отраслях бизнеса в России, продлили срок уплаты налога по упрощённой системе (УСН) за 2021-й и часть 2022 года. Сделано это в принятых мерах правительства по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Соответствующее постановление № 512 30 марта подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. ФНС России разъясняет, как заплатить налог по новым правилам.
Кому продлили срок уплаты налога по УСН?
Продление сроков уплаты налога по упрощённой системе касается предприятий, связанных с:
— деревообработкой;
— производством лекарственных средств;
— компьютеров и электронных средств;
— автотранспорта;
— электрического оборудования;
— пищевых продуктов;
— напитков;
— одежды;
— бумаги;
— ведущих полиграфическую деятельность;
— связанных с туризмом и гостеприимством;
— здравоохранением;
— спортом;
— сферой развлечений.
Полный перечень смотрите в приложении к постановлению.
На сколько продлили срок уплаты налога по УСН?
Как следует из документа, на шесть месяцев продлевается:
— срок уплаты налога по УСН за 2021 год;
— срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года.
Получается, что в эти сроки нужно уплатить всю сумму налога?
Нет. ФНС России разъясняет: «В новые сроки необходимо уплатить не всю сумму налога или авансового платежа, а одну шестую часть, начиная со следующего месяца после перенесённого срока уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей). Далее налогоплательщики уплачивают ежемесячно по одной шестой части суммы до полной уплаты налога или авансового платежа».
Это означает, что сроки уплаты налога по упрощёнке за 2021 год переносятся:
— для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года;
— для ИП с 30 апреля на 30 ноября 2022 года.
А срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года переносится для организаций и ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 года.
Где проверить код вида деятельности моей организации или ИП?
Актуальные сведения о коде основного вида деятельности организации или ИП содержатся в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (подраздел «Сведения об основном виде деятельности» раздела «Сведения о видах экономической деятельности Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности»).
Получить такую выписку можно на сайте ФНС России с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» и «Прозрачный бизнес».