Количество миллиардеров в два раза увеличилось в Алтайском крае

Количество миллиардеров в Алтайском крае по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза, теперь их стало 13 человек. Из них доходы от 1 до 10 млрд руб. задекларировали 12 человек, ещё один налогоплательщик заявил о прибыли более 10 млрд. Десять налогоплательщиков показали доходы от 500 миллионов до одного миллиарда, об этом на пресс-конференции по итогам декларационной кампании за 2021 год сообщил руководитель регионального УФНС Алексей Легостаев.

Доход от 100 до 500 миллионов задекларировали 90 налогоплательщиков, что на 43% больше, чем в прошлом году. Из них 81% — это индивидуальные предприниматели. Ещё 19% — физлица, получившие доход от продажи ценных бумаг. На 32% больше, чем в прошлом году, на Алтае стало людей с доходами от 10 до 100 миллионов. Их общее количество составляет 520 человек.

Однако наибольшее число жителей края сообщили о доходах от 1 до 10 млн руб. Декларации подали 13 208 налогоплательщиков. В основном это категория физических лиц, задекларировавших доход от продажи своего имущества. Кстати, их общее число в регионе выросло на треть. Вторую по численности категорию составили декларации от 10 до 100 млн руб. Всего в Алтайском крае их поступило 520. Из них 60% — индивидуальные предприниматели, оставшиеся 40% — физические лица, получившие доход от продажи имущества, реализации ценных бумаг.

Всего в регионе в 2022 году доходы свыше одного миллиона заявил 13 841 налогоплательщик.

«Конечно, это не совсем реальные доходы населения. Мы понимаем, что это доходы по сделкам, а также валовый доход индивидуальных предпринимателей. Их реальные доходы на порядок ниже, если заминусовать расходы по предпринимательской деятельности, стоимость ранее приобретённого имущества. Поэтому мы начинаем оценивать доходы населения через призму количества физических лиц, имеющих доходы выше пяти миллионов рублей. С недавнего времени они стали облагаться по повышенной ставке — 15%», — отметил Алексей Легостаев.