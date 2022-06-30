Компания Honor прекратила поставки своих смартфонов в Россию

В настоящее время компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане для ввоза смартфонов в РФ параллельным импортом

30 июня 2022, 21:10, Илья Звягинцев

Китайский производитель техники Honor прекратил поставки в Россию. Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что поставки прекратили еще в марте. В настоящее время компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане для ввоза смартфонов в РФ параллельным импортом.

Один из источников отметил, что компания расширяет сеть дистрибуторов в СНГ. Это может указывать на то, что поставки в Россию возобновятся.

Работа с дистрибуторами в других странах СНГ позволит компании снизить санкционные риски.

Indesit и Hotpoint уходят из России. Кто придёт на их место?

Indesit и Hotpoint уходят из России. Кто придёт на их место?

Комментарии
    Новости партнеров