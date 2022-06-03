Компания HP объявила об уходе из России

Американский техногигант Hewlett-Packard Enterprise (HP) полностью уйдёт из России и Белоруссии, сообщается на сайте компании.

Производитель приостановил поставки в эти страны ещё в конце февраля. С тех пор руководство внимательно следило за ситуацией, и теперь решило приступить к постепенному выходу с этих рынков.

По данным «Ъ», главный исполнительный директор HP Антонио Нери в официальном письме российским партнёрам указал, что компания решила приостановить работу в стране на 90 дней с начала военной операции на Украине 24 февраля, однако «конфликт за это время не был исчерпан».

HP выпускает линейки принтеров, сканеров, копиров, серверов, компьютеров и ноутбуков, сетевого оборудования и другой техники, а также предоставляет бизнес-услуги в ИТ.

В январе Минцифры предлагало HP выпустить ноутбуки с российскими процессорами.