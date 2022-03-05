Компания Samsung приостановила поставки смартфонов и микрочипов в Россию
Представители корпорации заявили, что безопасность сотрудников для них является приоритетом
5 марта 2022, 05:15, Илья Звягинцев
Южнокорейская компания Samsung объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию. Ограничение коснётся не только смартфонов, но и микрочипов.
Представитель компании заявил в разговоре с агентством Bloomberg о том, что для Samsung приоритетным является обеспечение безопасности своих сотрудников.
Отметим, что, помимо смартфонов, компания Samsung производит полупроводники.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор принял решение о блокировке Facebook на территории России. Поясняется, что это решение принято в ответ на блокировку российских телеканалов.
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