Компания Samsung приостановила поставки смартфонов и микрочипов в Россию

Южнокорейская компания Samsung объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию. Ограничение коснётся не только смартфонов, но и микрочипов.

Представитель компании заявил в разговоре с агентством Bloomberg о том, что для Samsung приоритетным является обеспечение безопасности своих сотрудников.

Отметим, что, помимо смартфонов, компания Samsung производит полупроводники.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор принял решение о блокировке Facebook на территории России. Поясняется, что это решение принято в ответ на блокировку российских телеканалов.