Краевые власти через суд лишили «Бурлинский рыбхоз» права пользования водоёмами

Арбитражный суд решил удовлетворить исковые требования Минприроды Алтайского края о расторжении договоров пользования рыболовным участком с АО «Бурлинский рыбхоз», сообщает «Интерфакс». Это определение ещё может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде.

Процедура банкротства АО «Бурлинский рыбхоз» продолжается уже около 10 лет, на данный момент в отношении хозяйства открыто конкурсное производство. Однако за ним до недавнего времени по-прежнему закреплялось право пользования водоёмами Бурлинской речной системы, которым хозяйство не пользовалось в полной мере. Это могло привести к массовому мору рыбы и крупной экологической катастрофе. Кроме того, в отсутствии полноценного хозяина водоёмов на озёрах района стало процветать браконьерство.

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Расторжение договора пользования рыболовным участком означает, что теперь власти могут объявить конкурс и привлечь в район новых инвесторов. Инвесторы могут заинтересоваться не только ловлей рыбы, но и рыбопереработкой.

Бурлинский район находится на северо-западе Алтайского края. В районе находится 25 сёл, самые крупные из них — Бурла, Устьянка, Михайловка, Новопесчаное. На территории района протекает река Бурла, имеется ряд озёр. На озере Кабаньем обитают кудрявые пеликаны.