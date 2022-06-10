Крупная сеть отелей планирует начать работу в Алтайском крае

Федеральная сеть отелей Azimut планирует начать работу в Алтайском крае. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на главу регионального управления по туризму Евгения Дешевых.

Впервые возможность начала работы Azimut в Алтайском крае обсуждалась ещё в 2015 году. Тогда стороны договорились о совместной работе, но подписание первых документов ожидается только сейчас.

Предполагается, что подписание документов о размещении гостиничного комплекса в туркластере «Белокуриха горная» (раньше — «Белокуриха 2») состоится на форуме, который пройдёт с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге.

Также в Санкт-Петербурге могут подписать соглашение на строительство двух корпусов белокурихинского санатория «Алтай».

Стоимость этого проекта составляет почти 8 млрд рублей.