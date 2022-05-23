Кудрин назвал срок восстановления российской экономики на фоне санкций

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что на перестройку экономики России из-за санкций Запада потребуется от полутора до двух лет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первые шаги, первые изменения потоков продукции, замена или начало выпуска того, что мы могли бы сами выпускать — это произойдет в течение двух лет. Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным», — заявил он.

Кудрин отметил, что масштаб изменений пока «только проявляется», по мере вступления некоторых санкций в силу. «Впоследствии, безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить целый ряд продукции», — добавил он.

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При этом более глубокая перестройка займет длительное время, поскольку инвестиционные циклы по отдельным продуктам составляют 5-10 лет.

Напомним, что ранее аналитики S&P Global Market Intelligence сообщили, что России потребуется 10 лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года из-за ограничений со стороны Запада