Курс евро на рынке Forex достиг исторического максимума в 127 рублей

Курсы евро и доллара на рынке Forex увеличились примерно на 29% и достигли исторического максимума. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По состоянию на 07:05 по московскому времени курс евро увеличился до 122,15 рубля (рост 29,5%), а курс доллара — до 107,68 рубля (+28,6%).

Ранее евро достигал максимума — 132,88 рубля, доллар — 117,82 рубля.

Эксперты предполагали, что из-за введения санкций национальная валюта России может обвалиться.

Напомним, утром 28 февраля стало известно, что Евросоюз запретил операции, связанные с активами Центробанка России.

В ответ на это ЦБ ввёл запрет на продажу иностранцами ценных бумаг.