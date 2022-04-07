Доллар упал ниже 77 рублей в начале торгов на Московской бирже в четверг, 7 апреля. В пике американская валюта стоила 76,39 рубля, следует из данных площадки.

Также рубль показывает укрепление относительно евро — курс опустился ниже 81 рубля впервые с 27 октября 2021 года, до 80,84 рубля.

Эксперты связали укрепление рубля с тем, что участники рынка не ждут ухудшения положения попавших под санкции объектов. Им удалось в той или иной степени адаптироваться к ранее наложенным ограничениям, считают они.

Также основные пары торгуются в условиях жёсткого валютного контроля со стороны ЦБ РФ, что наряду с рестрикциями существенно ограничивает возможности рыночного курсообразования рубля к доллару и евро, указывают эксперты.