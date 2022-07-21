Мантуров заявил о возможной частичной отмене параллельного импорта

Российским производителям надо готовиться к тому, что механизм параллельного импорта, может быть в скором времени отменен. Как сообщает ТАСС, об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров.

«Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам [товаров], когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — заявил глава Минпромторга.

Напомним, что сейчас механизм параллельного импорта действует в РФ до конца года. При этом ФНС РФ заявляла о целесообразности введения параллельного импорта на постоянной основе.