McDonald's продолжит работу в России под новым брендом в середине июня

McDonald's объявил об уходе с российского рынка. Организация начала продажу своего бизнеса в России, сообщает РИА Новости.

«После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса», — заявили в компании.

Однако не всё потеряно. Как сообщает ТАСС, сеть возобновит работу в РФ под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню, рассказал источник в организации.

Напомним, что MсDonald's информировал, что приостановит работу в России 14 марта. Решение в сети приняли из-за «операционных, технических и логистических сложностей», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».