Мэрия Ярового отсудила у местной ТЭЦ почти 80 млн рублей

Суд обязал МУП “ЯТЭК” выплатить администрации Ярового долг в размере 79,9 млн рублей. Задолженность предприятия, эксплуатирующего городскую ТЭЦ, скопилась за поставки угля из городского запаса. Об этом сообщает “Банкфакс”.

Мэрия Ярового подала иск в ноябре 2021 года. МУП не выполнил 13 договоров, согласно которым должен был в 2019-2020 годах поставить уголь из резерва муниципалитета. ЯТЭК даже не предоставил мотивированный отзыв на заявление и никак не пытался доказать отсутствие долга. 3 февраля суд признал требования администрации обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Ранее у МУП неоднократно возникали крупные задолженности. В конце прошлого года бывший собственник ТЭЦ “ТПК-Ресурс” отсудил у ЯТЭК почти 151 млн рублей неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими деньгами. Также предприятие должно ”Бийскэнерго” 176,6 млн рублей по контрактам на уголь от 2018 года.

Напомним, с начала отопительного сезона 2021 года котёл № 9 на ТЭЦ в Яровом начал зашлаковываться. 1 ноября он вышел из строя, а 3 ноября из строя вышел и котёл № 10. В работе оставался только седьмой, однако его мощности для обогрева Ярового было мало.

Запустить котёл № 10 и подключить его к теплосети энергетики должны были ночью 5 ноября, однако удалось это лишь к вечеру 7 ноября. В этот же день в Яровое привезли тепловые пушки и обогреватели, которые распределили по социальным объектам города. Вечером 8 ноября котёл снова остановили и станция возобновила работу в штатном режиме только с 9 ноября.

16 ноября Следственный комитет возбудил уголовные дела против Яровского теплоэлектрокомплекса. По данным следствия, сотрудники компании не предприняли никаких действий, чтобы решить проблемы с отоплением.