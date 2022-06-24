Microsoft постепенно сократит бизнес в России

Microsoft постепенно будет сокращать бизнес в России — до тех пор, пока от него почти ничего не останется или вообще ничего. Об этом заявил президент корпорации Брэд Смит, передает РИА Новости.

Конкретных сроков руководитель при этом не назвал, но уточнил, что компания планирует оказать поддержку российским сотрудникам.

В начале марта Microsoft прекратила продажи новых продуктов и предоставление услуг на территории РФ. В июне корпорация объявила об увольнении более 400 сотрудников в России, а затем запретила загружать Windows с российских IP-адресов.