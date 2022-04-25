Минцифры заявило, что дефицита вычислительной техники на российском IT-рынке нет

Дефицита вычислительной техники на российском IT-рынке не наблюдается. Как рассказали в Минцифры РФ, министерство предпринимает ряд мер для организации бесперебойных поставок серверов, систем хранения данных и рабочих станций.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что крупные компании, в том числе VK, обратились к правительству с просьбой обеспечить их вычислительной техникой.

«Минцифры регулярно общается с участниками рынка по вопросам обеспечения потребностей в вычислительной технике. Минцифры предпринят ряд мер для организации бесперебойных поставок российских решений, прежде всего серверов, СХД и рабочих станций. Дефицита на рынке нет», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Отметим, что VK ранее заявляла, что наблюдает рост активности со стороны пользователей, а также нагрузки на инфраструктуру, однако необходимого резерва мощностей хватает для обеспечения бесперебойной работы сервисов на продолжительный период, в том числе с учётом разных сценариев роста количества пользователей и объёма контента.