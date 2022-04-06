Минсельхоз РФ поручил создать неснижаемый запас зерна и сахара в регионах страны

Минсельхоз РФ поручил АО «Объединённая зерновая компания» создать неснижаемый запас зерна и сахара в интервенционном фонде до 2024 года. Согласно сообщению ведомства в Telegram, запасы зерна должны составить 3 млн тонн, сахара — 250 тыс. тонн.

Цель создания такого запаса — поддержание внутреннего баланса на рынке. Отбор хранителей зерна ведётся в 24 регионах, а сахара — в 16. Завершить процесс планируют к концу 2024 года.

Конкурсная документация размещается на площадке «Росэлторг», а также на сайте Объединённой зерновой компании — госагента по проведению товарных и закупочных интервенций.

Отмечается, что в конкурсных извещениях указан объём хранения, требования к участникам, в том числе о необходимости предоставить страховой полис на весь срок заключаемого договора хранения. По одному субъекту РФ может быть заключено несколько договоров хранения по каждому муниципальному образованию.