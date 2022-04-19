Мошенники стали активнее похищать деньги через систему быстрых платежей

Преступники стали активнее похищать деньги через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает «Коммерсант».

В интернете появились поддельные сайты интернет-магазинов с QR-кодами СБП, которые ведут на счета злоумышленников. Увеличение случаев мошенничества через этот канал перевода средств может стать существенной проблемой уже в этом году.

По словам экспертов, рост преступлений через СБП ускорился с марта, превысив февральские показатели в несколько раз.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отметил, что главным методом осуществления несанкционированных операций по переводу денежных средств продолжает оставаться социальная инженерия. Среди методов преступников отмечают рассылку писем по электронной почте гражданам со ссылками на мошеннические сайты. Также эксперты отмечают факт того, что банки не всегда проверяют торгово-сервисные предприятия, которые подключают к СБП.

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Издание со ссылкой на данные ЦБ отмечает, что в 2021 году объём переводов физлиц через СБП вырос почти в семь раз: с 170 млрд руб. в январе до 788 млрд руб. в декабре. Количество переводов увеличилось с 27 млн до 136 млн операций. При этом платежи по QR-коду через СБП только за второе полугодие 2021 года выросли с 2,4 млрд руб. до 17 млрд руб.

Центробанк запустил СБП в январе 2019 года. Эта система позволяет гражданам осуществлять переводы средств по номеру телефону получателя даже в том случае, если стороны имеют счета в различных кредитных организациях.

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