На Алтае дрова стоят дороже, чем почти во всех регионах России, потому что «виновата Европа»

В России заметно подорожали дрова и уголь, сообщает «Абзац» со ссылкой на данные Росстата.

В августе кубометр дров стоил в среднем 1,76 тыс. рублей — на 19% больше, чем годом ранее (1,48 тыс. рублей).

«Самые высокие цены на дрова — в Севастополе (3,31 тыс. рублей за кубометр). За ним следуют Калининградская область (3,03 тыс.) и Алтайский край (2,91 тыс.). Самая маленькая сумма потребуется на покупку дров в Брянской области (553 рубля)», — отмечает издание.

Стоимость тонны угля в августе составляла в среднем 3,67 тыс. рублей — на 22% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года (3 тыс. рублей).

Причём в некоторых регионах уголь стоит особенно дорого: в Карачаево-Черкесии (15,6 тыс. рублей за тонну), Ханты-Мансийском АО (14,6) и Крыму (14). Дешевле всего — в Кемеровской области (1,58 тыс. рублей).

Как пояснил директор Института нового общества Василий Колташов, рост цен на уголь и дрова связан с увеличением стоимости этих ресурсов на мировом рынке. В итоге зарубежные компании закупают дрова и уголь в нашей стране, а это подстёгивает цены.

«В России вывоз ограничен. Можем предполагать, что через Белоруссию, через иные маршруты, может, даже через Финляндию вывоз всё равно происходит. И европейская энергетическая паника не может не сказываться на наших внутренних ценах. Но решающий фактор — общемировое повышение цен на уголь», — указал эксперт.

Ранее amic.ru рассказал, почему на Алтае дорожают дрова и уголь и что будет с ценами дальше.