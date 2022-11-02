На Алтае крупный золотодобытчик может перейти из одного банкротства в другое

В Алтайском крае суд арестовал активы алтайской золотодобывающей компании «Золото Курьи» на 292,3 млн рублей по заявлению бывшего собственника, сообщает altapress.ru.

«28 октября 2022 года Арбитражный суд Алтайского края принял исковое заявление «Золоторудной компании (ЗРК) «Омчак» о взыскании с «Золота Курьи» задолженности, неустоек и различных процентов на общую сумму 292,3 млн рублей и арестовал счета ответчика», — отмечает издание.

«Омчак» — это бывший владелец «Золота Курьи», предприятие принадлежало ему с 2016 по 2019 год. После продажи компании долговые обязательства остались у ЗРК.

Примечательно, что это не первый иск ЗРК к «Золоту Курьи» — в 2020 году «Омчак» требовал с золотодобытчика, на тот момент проходившего процедуру банкротства, 1 млрд рублей.