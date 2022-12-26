На Алтае решили продавать орехи в Индию, а у индусов покупать бобы

Поставщики будут определены после изучения спроса со стороны Индии

26 декабря 2022, 10:32, ИА Амител

Фото: Правительство Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял участие в российско-индийском бизнес-форуме, проходящем в Москве, пишут «Новости Горного Алтая».

На мероприятии Хорохордин отметил, что Индия — одна из тех стран, сотрудничество с которой может быть выгодным. Например, Алтай может экспортировать в Индию панты и сухие рога марала, биофармацевтическую продукцию из пантового сырья, кедровый орех, продукцию пчеловодства, мумиё, мясную продукцию из конины и баранины.

У Индии регион готов закупать чай, кофе, какао, товары IT-отрасли.

«Готовы рассмотреть организацию индийскими партнерами на территории нашего региона предприятия по углубленной переработке пантового сырья», — подчеркнул Хорохордин.

Первые шаги уже предприняты. Центр поддержки экспорта Республики Алтай и Торгово-промышленная палата региона провели две встречи с индийскими партнёрами по вопросам экспорта мумиё, бальзамов и продукции мараловодства.

По экспорту ореха и мёда поставщики будут определены после изучения спроса со стороны Индии. В 2023 году запланирована бизнес-миссия индийских предпринимателей в Республику Алтай.