На алтайском форуме эксперт рассказал о перспективах торговли с Китаем

Сегодня Китай является главным экспортным партнёром России, особенно по части газа и нефти. Однако в период санкций России следует увеличить и поставки продовольствия, в том числе муки, колбасных изделий, сладостей. Такое мнение на Зимней зерновой конференции в Белокурихе высказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, сообщает Altapress.

Маслов прогнозирует увеличение на 10−15% товарооборота с Китаем к концу 2022 года. Он отметил, что Китай обеспечивает себя продуктами питания лишь на 30−40%. Эксперт объяснил это тем, что механизация сельского хозяйства в этой стране очень низкая, а в селе живёт 37% населения, преимущественно — пожилые люди.

Хотя Китай снял ограничения на поставки из России, найти там оптовых покупателей сложно из-за большой конкуренции. Например, в зерновой отрасли с Китаем активно взаимодействуют Аргентина, Вьетнам и Казахстан. Поэтому Маслов советует не искать оптовых покупателей, а открывать предприятия и патентовать продукцию внутри страны. Однако сделать это сложно.