Набиуллина объявила о подключении 52 иностранных организаций к российскому аналогу SWIFT

К российскому аналогу SWIFT уже присоединились 52 организации из 12 стран. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время прямой трансляции на сайте Госдумы РФ.

Система передачи финансовых платежей (СПФС) — российский аналог SWIFT, создана в 2014 году. Система не является замкнутой на внутрироссийский рынок, к ней могу подключаться иностранные организации, которые заинтересованы в работе с открытыми участниками.

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Политика В ЕС обсуждают санкции против Сбербанка и энергетического сектора РФ

Ранее страны Европейского союза отключили семь российских банков от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). Под ограничения попали ВТБ, «Открытие», «Россия», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Это стало следствием введения в отношении России экономических санкций после начала специальной военной операции на территории Украины. При этом полностью российскую банковскую систему от SWIFT не отключили. Эксперты полагают, что это связано с возможным срывом расчётов за поставки нефти и газа из России.