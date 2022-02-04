Наценку на социально значимые продукты ограничат до 5%

Минпромторг, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба ограничат торговую наценку до 5% на ряд социально значимых продуктов. Об этом сообщает “Коммерсантъ”.

Максимальная торговая наценка будет действовать до 1 июля 2022 года, когда начнётся новый сельхозсезон. Ожидается, что в перечень значимых продуктов войдут свёкла, капуста, морковь, картофель, лук, молоко, творог, сливочное масло, кефир, сахар и хлебобулочные изделия недлительного хранения.

Ранее ретейлеры X5 Group, “Магнит” и “Бристоль” предлагали ФАС ограничить наценку на социально значимые продовольственные товары до конца 2022 года — но до 10%.

В X5 рассказывали, что уже с 12 января ограничения наценки коснулись более 20 товарных категорий во всех магазинах сети. “Магнит” же проконтролирует наценку примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов, включая вермишель, овощи из “борщевого набора”, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу. Оба ретейлера готовы удерживать уровень наценки в течение 2022 года.

В 2021 году средняя надбавка на указанные товары в сетях не превышала 15-16%. При этом ФАС по-прежнему каждую неделю находит завышение цен, в том числе на социально значимые товары.