Налоги на вклады более миллиона рублей затронет россиян с меньшим уровнем депозита

Налог на вклады более миллиона рублей затронет и россиян с меньшими депозитами. Об этом сообщает РБК.

Согласно действующему законодательству, сумма доходов, которую получают путём умножения ключевой ставки на начало года на миллион рублей, не облагается налогом, однако Центробанк увеличил ставку, а вслед за ней выросли процентные ставки по депозитам.

Эксперты отметили, что необходимость уплатить налоги может возникнуть у людей с вкладами от 700 тысяч рублей.

Например, вкладчик, который в начале года положил на счёт 710 тысяч рублей под 4,5%, а в августе переложил средства под 8%, смог заработать за год 42,85 тысячи рублей. В этом случае придётся уплатить налог.

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