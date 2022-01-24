Налоги на вклады более миллиона рублей затронет россиян с меньшим уровнем депозита
Заплатить придётся, если заработок по вкладу составит более 42,5 тысячи рублей
Налог на вклады более миллиона рублей затронет и россиян с меньшими депозитами. Об этом сообщает РБК.
Согласно действующему законодательству, сумма доходов, которую получают путём умножения ключевой ставки на начало года на миллион рублей, не облагается налогом, однако Центробанк увеличил ставку, а вслед за ней выросли процентные ставки по депозитам.
Эксперты отметили, что необходимость уплатить налоги может возникнуть у людей с вкладами от 700 тысяч рублей.
Например, вкладчик, который в начале года положил на счёт 710 тысяч рублей под 4,5%, а в августе переложил средства под 8%, смог заработать за год 42,85 тысячи рублей. В этом случае придётся уплатить налог.
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