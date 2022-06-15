Названы наиболее пострадавшие от санкций отрасли российской экономики

Эксперты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) назвали наиболее пострадавшие от антироссийских санкций отрасли национальной экономики. Как сообщает РБК, лучше всех к работе в условиях ограничений приспособились пищевая промышленность, добыча нефти и газа, сельское хозяйство и цветная металлургия.

К тем отраслям, которые переносят давление хуже остальных, эксперты отнесли авиаперевозки, черную металлургию, телекоммуникации и связь. Так, авиация страдает от ограничений на полеты и дефицита самолетов и деталей.

Черная металлургия испытывает трудности из-за нарушенной логистики и выросшей налоговой нагрузки, а телекоммуникационный сектор столкнулся с риском износа критической инфраструктуры на фоне ограничения поставок в Россию.