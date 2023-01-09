Названы три сценария для курса рубля в 2023 году

Крепкий рубль возможен и в условиях более жёстких финансовых санкций

09 января 2023, 16:21, ИА Амител

Фото: amic.ru

Экономисты рассказали Forbes о нескольких сценариях для рубля на 2023 год, подчеркнув, что есть мало вариантов для того, чтобы российская валюта показала себя более крепкой.

Базовый сценарий: выше 70

Экономисты отметили, что часть нефтяных поставок, которые шли в европейском направлении, удастся перенаправить, но добыча и экспорт в 2023 году всё равно упадут примерно на 20%. Базовый сценарий — закрепление курса в диапазоне от 70 до 75 рублей, от более серьёзного снижения спасёт то, что в ближайшем будущем валютных интервенций можно не ждать.

Если украинский конфликт продлится до первой половины 2024 года, санкции сохранятся, а курс на следующий год составит 72 рубля за доллар с постепенным ослаблением до 75-77 рублей, это «поможет рублю оставаться относительно крепким из-за «квази-резервного» статуса для подсанкционных компаний и банков». Если конфликт завершится раньше, но без снятия санкций на экспорт нефти и нефтепродуктов, то риски заморозки активов снизятся, что приведёт к ослаблению курса из-за ускорения оттока капитала в иностранные активы.

Пессимистичный сценарий: рецессия

Негативный сценарий для курса рубля будет развиваться при полноценной глобальной рецессии с падением спроса на сырьё и снижением сырьевых цен. Если обвал сырьевых цен произойдёт к концу 2023 года, то средний курс складывается на уровне 90 рублей.

Негативный эффект на рубль будут оказывать низкие цены на нефть в течение длительного времени. Если Россия окажется не в состоянии перенаправить поставки нефти и нефтепродуктов из Европы на другие рынки, цена на нефть упадёт, и при таком сценарии с учётом глобальной рецессии курс рубля составит 77-83 рубля.

Оптимистичные сценарии: ниже 70

В оптимистичном сценарии закладывается то, что факторы поддержки рубля будут сильными и позволят сохранить курс на текущем уровне. В таком сценарии инфляция в мире резко замедлится в начале года, спрос на сырьё будет высоким, и курс рубля может завершить год ниже 70.

Оптимистичный сценарий предполагает лишь незначительное снижение экспорта нефти и нефтепродуктов — в пределах 5-10% и сохранение мировых цен на нефть 90-95 долларов за баррель. Фактором поддержки рубля может стать и более раннее окончание конфликта на Украине.

Более крепкий рубль возможен и в условиях более жёстких финансовых санкций в отношении России. Впрочем, назвать такой вариант оптимистичным сложно, поскольку, несмотря на крепкий рубль, будет затруднено использование валюты и спрос на неё резко снизится.