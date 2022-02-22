Нефть Brent подорожала до 97 долларов впервые с 2014 года

Нефть марки Brent подорожала до 97,62 доллара за баррель на лондонской бирже ICE. Цена показала рост 2,34%, передаёт ТАСС данные биржи по состоянию на 04:38 по московскому времени.

Речь идёт о контрактах с поставками чёрного золота в апреле 2022 года. В последний раз стоимость нефти, добываемой в Северном море, превышала 97 долларов в сентябре 2014 года.

На прошлой неделе нефть Urals, поставляемая на мировой рынок Россией, подорожала до 96,49 доллара за баррель на северо-западе Европы и до 99,14 доллара — в Средиземноморье.