«Некуда бежать». Дерипаска оценил подход государства к импортозамещению

Российский миллиардер Олег Дерипаска оценил подход государства к импортозамещению. Слова бизнесмена приводит РБК.

«Я считаю — вот есть компании успешные, есть успешные предприниматели, нельзя выдумать какого-то начальника по импортозамещению. Ну есть компании, которые готовы это сделать, нужно принять решение на конкурсной, бесконкурсной основе, предоставить им возможность получить нормальное проектное финансирование», — заявил бизнесмен.

Дерипаска подчеркнул, что сейчас российским предпринимателям «некуда бежать». Кроме того, он призвал не оказывать господдержку крупным банкам, сосредоточив её на более мелких участниках рынка.