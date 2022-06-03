Неработающим пенсионерам начали выплачивать проиндексированные пенсии

В России начали выплачивать проиндексированные пенсии неработающим пенсионерам, сообщает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд.

Выплаты для этой категории граждан с 1 июня проиндексировали на 10%. С 3 июня пенсии в повышенных размерах уже начали доставлять всем получателям через банки и почтовые отделения.

«Индексация проведена автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за перерасчётом выплат не нужно», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, о внеплановой индексации прожиточного минимума, пенсий и МРОТ 25 мая объявил президент Владимир Путин. Как отмечал министр труда и соцзащиты Антон Котяков, решение позволит увеличить выплаты для 15 млн россиян.