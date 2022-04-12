Nokia объявила о прекращении работы в России
Ранее компания уже ограничивала поставки в РФ
12 апреля 2022, 15:32, Никита Черников
Финская телекоммуникационная компания Nokia объявила об уходе с российского рынка, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий пресс-релиз.
Ранее производитель уже ограничивал поставки в РФ. Теперь Nokia намерена только поддерживать работу телекоммуникационных сетей России.
В компании также отмечают, что решение о прекращении деятельности в стране не повлечёт за собой заметных финансовых последствий.
Ранее о приостановке бизнеса в России сообщил другой крупный производитель телекоммуникационного оборудования — компания Ericsson.
Комментарии
Новости партнеров