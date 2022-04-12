Nokia объявила о прекращении работы в России

Финская телекоммуникационная компания Nokia объявила об уходе с российского рынка, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий пресс-релиз.

Ранее производитель уже ограничивал поставки в РФ. Теперь Nokia намерена только поддерживать работу телекоммуникационных сетей России.

В компании также отмечают, что решение о прекращении деятельности в стране не повлечёт за собой заметных финансовых последствий.

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