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Нынешнее ослабление рубля не имеет объективного характера, заявил помощник президента РФ

По словам Максима Орешкина, серьёзных предпосылок для ослабления валюты нет

28 декабря 2022, 11:00, Никита Черников

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Нынешнее ослабление рубля не имеет какого-то объективного характера, заявил помощник президента России Максим Орешкин в беседе с РБК.

Чиновник сказал, что серьёзных предпосылок для ослабления валюты нет и подчеркнул, что курс рубля с высокой вероятностью вернётся в диапазоны, «которые нам были более привычны в последнее время».

Ранее в Центробанке рассказали, через сколько лет экономика России восстановится до уровня 2021 года.

Комментарии 8

  • Какая разница какой характер у ослабления. Рубль подешевел, это главное
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Серьезных предпосылок нет - значит кому то выгоден "слабый" рубль?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Рубль не связан с мировым рынком, только с внутренним, поэтому цена с потолка.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Наряжусь я в доллар * В Новый год опять * Чтоб потом весь праздник * Падать и вставать
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Если не имеет оснований значит это делают враги России, и они сидят в экономической власти:))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Правительству выгоден низкий рубль
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Правительству выгоден низкий рубль --- а почему?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Правильно! И все экономисты и финансисты возмущены очередной преступной вредительской финансовой аферой агентов мирового неолиберального глобализма засевших в органах власти и особенно в ЦБ фактически филиале мировых финансовых глобалистских структур, направленная на создание идеальных условий для их спекулянтов заработать на России и народе в это сложное время триллионы долларов. Это финансовое мошенничество в ущерб и вред стране.
    28 декабря, Гость   Ответить
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