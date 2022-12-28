Нынешнее ослабление рубля не имеет объективного характера, заявил помощник президента РФ

По словам Максима Орешкина, серьёзных предпосылок для ослабления валюты нет

28 декабря 2022, 11:00, Никита Черников

Фото: pxhere.com

Нынешнее ослабление рубля не имеет какого-то объективного характера, заявил помощник президента России Максим Орешкин в беседе с РБК.

Чиновник сказал, что серьёзных предпосылок для ослабления валюты нет и подчеркнул, что курс рубля с высокой вероятностью вернётся в диапазоны, «которые нам были более привычны в последнее время».

Ранее в Центробанке рассказали, через сколько лет экономика России восстановится до уровня 2021 года.