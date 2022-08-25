Параметры перезапуска Бийского сахарного завода пересмотрели

Собственники активов обанкротившегося Бийского сахарного завода, компания «Бийский сахар», создали дочернее предприятие с алтайской «Агропромышленной компанией» — «АПК кристалл». Как сообщает «Ъ-Сибирь», организация будет приобретать участки земель в Алтайском крае и выращивать на них сахарную свеклу.

Наличие собственного сырья является обязательным условием для перезапуска остановленного предприятия. По предварительным оценкам, на закупку территорий потребуется 6 млрд рублей, однако сумма может измениться из-за ситуации на рынке.

Как отметил директор «Бийского сахара» Роман Игнатов, предприятие будет участвовать в торгах, приобретать землю и вести совместный севооборот для производства сахарной свеклы.

«Надо добиться гарантированной загрузки своим сырьем около 60-70%. Для этого нужно много земли, так как используется четырехпольный севооборот», — заявил он.

Сейчас инвесторы собираются начать работу завода с переработки 3 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки, вместо планируемых ранее 1,8 тысяч тонн. За два года мощность предприятия собираются довести до 5 тыс.