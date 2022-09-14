Переходим на мойву. Почему горбуша резко подорожала на Алтае и будет ли икра к Новому году

Горбуша для жителей Алтайского края в этом году может стать настоящим деликатесом, потому что цены на неё по сравнению с прошлым годом уже выросли в два раза. Вслед за ней эксперты прогнозируют и рост стоимости кеты. Соответственно, подорожают и продукты переработки, и лососевая икра. Что происходит с ценами на морепродукты и с чем это связано, разбирался amic.ru.

«Потолстела» в два раза

Резкий рост цен на горбушу в Центробанке России объясняют серьёзным снижением объёма вылова тихоокеанских лососей в 2022 году: рыба не зашла на территории, на которых российские рыбаки ведут промысел. По состоянию на 31 августа объём вылова составлял 227,1 тысячи тонн, что на 54% меньше результата 2021 года, сообщает Lenta.ru. К этому времени основной период добычи горбуши, который приходится на конец мая — начало июля, уже завершился. В конце августа, когда стал понятен объём заготовки, на рынке для закупа сформировались итоговые цены, пояснил amic.ru гендиректор ООО «Бийский рыбозавод» Павел Мозговой.

«Горбуша действительно подорожала в два раза, это правда. С учётом того, что объём вылова горбуши в этом году небольшой, сейчас оптовая цена потрошёной горбуши с головой составляет 260-280 рублей. Такая же рыба без головы стоит немного дороже. Но если отмотать на год назад, сумасшедшего скачка я не вижу, так как в прошлом году она подешевела в два раза. Вылов горбуши в 2020 году был очень маленьким, поэтому тогда её оптовая стоимость начала резко расти со 180 рублей и „упёрлась“ в конце года в планку 300-340 рублей», — объясняет генеральный директор предприятия.

2021 год стал богатым на вылов горбуши, и оптовые цены потянулись вниз. Закуп крупные переработчики и оптовые базы вели от 140 рублей. Потом произошло незначительное повышение и практически целый год (до августа 2022-го, — прим. ред.) цена держалась в районе 155-170 рублей. Но сейчас она снова подпрыгнула.

«Подчёркиваю, эти колебания не связаны с какими-то инфляционными событиями в России, а зависят от объёма вылова этого продукта. Мы находимся в рыночной экономике, и объём спроса и предложения формируют цену на рынке по продукту», — объясняет генеральный директор предприятия.

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Сейчас на фоне роста оптовых цен увеличились они и для конечного потребителя. Если буквально месяц назад на рынке горбушу можно было купить за 260-280 рублей, то сейчас найти её дешевле 360 рублей уже вряд ли получится, отмечает индивидуальный предприниматель из Барнаула Виталий Мацепуло.

«Мы торгуем сейчас мороженой горбушей (с головой, — прим. ред.) по 380 рублей за килограмм, потому что новые партии вылова к нам приходят уже по 285-290 рублей. Цены в сетевых магазинах могут быть ниже, потому что они закупают продукцию вагонами напрямую у поставщиков, минуя цепочку посредников», — объясняет продавец.

Переходим на кету?

Другая популярная и довольно бюджетная красная рыба — кета. И хотя объёмы её вылова, который уже практически завершился, в этом году достаточно хорошие, эксперты сомневаются, что она будет доступнее горбуши. Закупочная цена на кету уже подросла на 5-7%, отмечает переработчик.

«Горбуша всегда задаёт тренд стоимости на кету. Эту рыбу добывают после горбуши: с июля до начала сентября. Очень хочется, чтобы она „провалилась“ в цене, потому что объёмы есть, но как будет по итогу, сказать сложно. Сейчас оптовые цены на кету колеблются в районе 430-440 рублей», — говорит генеральный директор.

В том, что стоимость кеты ещё вырастет, не сомневается продавец рыбного отдела на рынке «Янтарный» Оксана. Она отмечает, что если оптовая цена на вылов прошлого года в зависимости от производителя на оптовых базах в Барнауле составляла порядка 450-470 рублей, то сейчас она ровно столько же стоит на Камчатке.

«Пока она с места добычи дойдёт до нас, минуя трёх-четырёх посредников, она будет стоить на закупе минимум 550 рублей. Соответственно, и мы поднимем розничную цену, так как нам тоже нужно зарабатывать. К нам свежий вылов ещё не приходил», — объясняет продавец.

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А что теперь будет с ценами на икру?

Очевидно, что в свете этих событий цены на лососевую икру тоже поднимутся, считает Виталий Мацепуло. Он отмечает, что они уже начали ползти вверх. Поставщики в Барнауле сообщают, что икры горбуши практически нет. А на фоне её дефицита вырастут и другие виды икры.

«Оптовая цена икры горбуши в июле составляла 3800 рублей. Так как путина была плохая, стоимость начала подниматься. Сейчас по опту она уже 4500-4700. Столько же стоит примерно и икра кеты, а икра кижуча, вылов которого идёт в сентябре, составляет 5000 рублей. В розницу икра в зависимости от вида рыбы на данный момент торгуется в районе 6000-7000 за килограмм», — говорит индивидуальный предприниматель.

Павел Мозговой прогнозирует, что такие цены сохранятся на несколько месяцев и к новогоднему столу уже не поднимутся. Виталий Мацепуло предполагает, что стоимость деликатеса стабилизируется лишь на три месяца, а к Новому году она традиционно подскочит. Виталий отмечает, что обычно такая динамика наблюдается с начала декабря.

В связи с этим продавец рыбного отдела Оксана рекомендует не откладывать покупку икры на последний момент, чтобы сэкономить.

«Икру можно замораживать один раз, на её качество это никак не повлияет. Когда проходит путина, цены на свежую икру самые выгодные. Если есть такая возможность, её можно купить в сентябре, расфасовать в контейнеры по 200 граммов и заморозить. Но второй раз замораживать икру не рекомендуется, иначе икринки начнут расползаться и лопаться», — делится лайфхаком продавец.

На фоне роста цен на свежую рыбу Виталий Мацепуло ожидает и рост цен на копчёную продукцию. Если сейчас килограмм балыка кеты на рынке стоит 1100 рублей, а боковник — 1200 рублей, то в скором времени купить их дешевле 1,5 тысячи за килограмм веса, скорее всего, уже не получится. В пивных барах цена будет ещё выше, считает предприниматель.

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Та самая селёдочка

И всё-таки основной спрос на рыбу Павел Мозговой традиционно ожидает на сельдь, которая является главным продуктом переработчиков. Так как её вылов приходится на период с ноября по январь, в этом году её добывать пока не начали. Поэтому говорить о том, что будет с ценами на новый «урожай», пока сложно. И опять всё будет зависеть от объёмов добычи.

А пока её оптовая стоимость в зависимости от жирности, размерного ряда, даты вылова колеблется от 90 до 180 рублей, говорит руководитель предприятия. При этом максимальная цена актуальна для зимней, крупной сельди. Более мелкая и менее жирная, так называемая осенняя и весенняя селёдка, торгуется в районе 90-100 рублей за килограмм.

На базаре самая крупная олюторская сельдь стоит в районе 200-230 рублей за кило. Та, что помельче, — дешевле: в среднем 150 рублей за этот же вес.

«На икре и дорогой красной рыбе рыбопереработчики не зарабатывают. Стоимость высокая, риски, связанные с переработкой этой продукции, высокие, а маржинальность у неё очень низкая. Если бы не было селёдки, наверное, все рыбные предприятия уже бы закрылись», — рассказывает Павел Мозговой.

Интересный факт: Основные виды сельди — тихоокеанская и атлантическая. Тихоокеанскую обычно ещё делят на олюторскую и «тихушку» (она же «охотоморка). Олюторскую вылавливают в Олюторском заливе. Здесь особая система питания сельди, и эта рыба, как правило, более жирная и более крупная. Мясо сельди из Атлантического океана более светлое, достаточно жирное, но консистенция у него мягче. Иногда люди этого не понимают и говорят, что она «жидкая». На самом деле «атлантика» очень вкусная. Например, москвичи и питерцы не признают «тихушку», считают её слишком твёрдой и говорят, что есть её невозможно. Жители Алтайского края, напротив, гоняются за олюторской.

На радость котам

Если кто и может порадоваться новой ценовой политике на рыбу, так это любители мойвы, в числе которых значатся и коты. Ещё в начале 2022 года по опту она продавалась за 340 рублей, а в розницу цена за килограмм достигала всех четырёх сотен. Последние три года из-за сокращения запасов мойвы российские рыбаки не вели промышленный лов этой рыбы в Баренцевом море. В результате она полностью исчезла с прилавков магазинов. В нашей стране продавалась фарерская или исландская мойва по заоблачным ценам.

«Это было какое-то сумасшествие. Горбушей мы торговали по 180 рублей, а мойвой — по 340. К счастью, в этом году её вылов разрешили в Атлантическом океане. На сегодняшний день хороший вылов по мойве и на Дальнем Востоке. Как результат — цена рыбы в закупе „провалилась“ почти в три раза по сравнению с прошлым годом — до 115 рублей за килограмм», — объясняет Павел Мозговой.

В утешение остаётся только добавить, что по пищевой ценности небольшая мойва превосходит мясо благородных лососевых рыб и популярной трески.