Платёжная система UnionPay ограничила работу с банками, попавшими под санкции

Китайская платёжная система UnionPay ограничила работу с российскими банками, попавшими под санкции. Об этом сообщает РБК.

В частности платёжная система ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах.

Один из источников уточнил, что на ограничительные меры UnionPay пошла для того, чтобы избежать вторичных санкций. При этом другой источник отметил, что карты этой платёжной системы перестали работать в апреле-мае.

Источник издания на платёжном рынке подтвердил применение системой ограничительных мер.