Платёжная система UnionPay ограничила работу с банками, попавшими под санкции
Китайская компания приняла такое решение, опасаясь вторичных санкций
2 сентября 2022, 12:45, Илья Звягинцев
Китайская платёжная система UnionPay ограничила работу с российскими банками, попавшими под санкции. Об этом сообщает РБК.
В частности платёжная система ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах.
Один из источников уточнил, что на ограничительные меры UnionPay пошла для того, чтобы избежать вторичных санкций. При этом другой источник отметил, что карты этой платёжной системы перестали работать в апреле-мае.
Источник издания на платёжном рынке подтвердил применение системой ограничительных мер.
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