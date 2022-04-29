Более 44 тысяч самозанятых зарегистрировалось в Алтайском крае

В Алтайском крае стремительно растёт число самозанятых. Сейчас их более 44 тысяч человек. Из них 30% зарегистрировались с начала этого года. Об этом «Business FM Барнаул» рассказали в Управлении налоговой службы по Алтайскому краю.

«Чаще всего самозанятые работают в сфере услуг. К примеру, можно назвать парикмахерские услуги, ногтевой сервис, сферу ремонта, автосервиса. Регистрируются в таком качестве репетиторы, водители такси, грузовиков», — говорит Надежда Колтакова, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФСН России по Алтайскому краю.

Такая форма налогообложения действует в регионе второй год. Она направлена на легализацию заработка тех, кто работает «на себя». В 2021 году самозанятые Алтайского края уплатили 74 миллиона рублей налогов.