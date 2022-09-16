Почему в России начали печатать много денег и как жители Алтайского края провоцируют инфляцию?

Объём денежной массы в России увеличивается с каждым месяцем. Несмотря на заявления руководителя Центробанка Эльвиры Набиуллиной о том, что в экономике не должно быть «лишних» рублей, в 2022 году их уже напечатали очень много. Если ещё в январе объём денежной массы составлял 66,2 трлн, то к 31 июля он увеличился до 70,6 трлн. Россияне опасаются, что инфляция ускорится ещё больше и страну ждёт новый глобальный кризис. Что на самом деле происходит, зачем в экономику «впрыскивают» дополнительные средства, разбирался amic.ru.

Почему растёт денежная масса

Банк России предпринимает все возможные меры, чтобы «обуздать» инфляцию. В марте регулятор повысил ключевую ставку до 20%, что фактически остановило процесс кредитования в стране.

Эльвира Набиуллина неоднократно отмечала, что появление «лишних» денег в России грозит разгоном инфляции. При этом с 1 января по 31 июля денежная масса в стране выросла на 6,6% (до 70,6 трлн рублей). Новые купюры потратили на финансирование дефицита госбюджета, а частично передали госкомпаниям, пишет «Курс дела».

Справка: денежная масса (М2) включает в себя: наличные деньги в обращении, а также остатки на текущих и депозитных счетах у физических и юридических лиц в банках.

С одной стороны, рост денежной массы может означать некоторое оживление экономики, с другой — это довольно тревожный сигнал: увеличение объёма денег и скорости их обращения может предрекать инфляционный всплеск в будущем. Но, как поясняет кандидат экономических наук Артём Поломошнов, в нынешних реалиях ввод дополнительных денег был остро необходим.

«Из-за санкций наша экономика лишилась значительного объёма заказов, которые шли от внешних потребителей. В результате сильно упал платёжеспособный спрос. Без дополнительных вливаний это привело бы к ещё более серьёзному падению экономики. Один из проверенных методов оживления экономики — вливание в неё денежных средств через госзаказ. Это создаёт ещё и дополнительный спрос и несёт мультипликативный эффект по всей цепочке», — говорит Артём Поломошнов.

Эксперт добавляет, что, возможно, вливание средств через кредитные механизмы, например, посредством льготного финансирования ипотеки (что поднимает спрос на новостройки, а значит, способствует оживлению строительной отрасли и всей цепочки поставщиков для неё) либо льготного финансирования покупки отечественного оборудования или в целом модернизации производств, «повышает конкурентоспособность отечественных производителей, не разгоняет спираль инфляции».

По мнению экономиста, перед тем как увеличить денежную массу, Банк России принял несколько эффективных мер против инфляции, в результате которых уже несколько месяцев подряд в экономике страны фиксируется дефляция. То есть покупательная способность денег росла, а цены на товары и услуги начали падать. Поломошнов отмечает, что в итоге такая динамика может привести к куда более серьёзным последствиям, чем инфляция.

«Дефляционные процессы более пагубны для экономики, они, по сути, фиксируют спад спроса и формируют возможность провала в дефляционную спираль. То есть снижается спрос, за ним падают и цены. В итоге снижение цен грозит уменьшением зарплаты или сокращением рабочих мест. И все эти факторы опять снижают спрос. С учётом того, что в августе снова была отмечена дефляция, можно сделать вывод, что государство ввело в экономику страны недостаточное для её оживления количество денежной массы. Здесь очень тонкая грань. Но сейчас вопросы оживления экономики важнее опасений инфляции. Если ситуация поменяется — в игру вступит Центральный Банк», — объясняет риски эксперт.

Почему экономике не хватает денег и что такое инфляция издержек

О том, что стране остро не хватает наличности, говорит и кандидат экономических наук, директор Алтайского института труда и права Руслан Самсонов. Дефицит денежной массы в России фиксируется уже на протяжении последних 30 лет. Но сейчас вопрос не в том, нужна ли монетизация, а в том, как и какими способами её проводить.

«Наращивание монетизации ВВП в России необходимо для стимулирования экономического и технологического развития. Если товарной массе будет противостоять соответствующая денежная масса, экономика, по аналогии с живым организмом, будет расти, в ней будет наблюдаться движение товарно-денежных отношений», — говорит Самсонов.

Эксперт отмечает, что механизм монетизации экономики в мире используют на систематической основе. Во многих европейских странах она переваливает за 50%, а в некоторых монетизация достигает 100% и даже выше. В России в 90-е годы XX века монетизация была порядка 20%, сейчас она превышает немногим 40%.

«Говорят, вот денег напечатали, теперь будет инфляция, но это поверхностный вывод. Люди не учитывают неоднородную природу инфляции. Да, нам деньги надо печатать. Если в организме не хватает крови, остро необходимо переливание. Так и экономике сейчас не хватает денег для развития. При этом 100% монетизации и не требуется, но 40% и тем более 20%, как это было в прошлые десятилетия, это очень низкая монетизация, тормозящая экономический рост», — объясняет кандидат экономических наук.

Людям необходимо понять, отмечает Руслан Самсонов, что в России наблюдается природа инфляции преимущественно не монетарная. В стране доминирует не инфляция спроса, а инфляция издержек. Он поясняет, что на инфляцию как системное явление влияют две группы факторов. Первая — монетарная, та самая дополнительная денежная масса, а также ожидания населения, когда люди бегут скупать сахар и гречку, и скорость обращения денег. Вторая — это так называемая инфляция издержек, инфляция предложения, она и является более значимой для объяснения динамики цен в российской экономике.

А провоцируют инфляцию издержек сразу несколько причин. Одна из них — низкая производительность труда. В России она в 2-3 раза ниже, чем в мире. А в Алтайском крае она в 1,5-2 раза ниже, чем в стране.

«Многие спрашивают, как инфляция связана с производительностью труда? Да напрямую! Большое количество жителей региона получают зарплату, пусть и небольшую. Показатели рентных доходов от природных богатств, идущих на экспорт, огромные. Но внутри страны конкурентоспособной продукции при этом пропорционально не создаётся. Получается, денежная масса в виде спроса на рынок выходит, а товарной массы производится недостаточно», — говорит экономист.

Кроме этого, Самсонов указывает, что подготовка специалистов сейчас как никогда слабая. Как следствие, их производительность труда оставляет желать лучшего, в итоге и уровень реальной заработной платы у них невысокий.

«Я понимаю, что это неприятно слышать, но с себя ответственность тоже не нужно снимать. Я вижу подготовку юристов и экономистов в крае, она очень слабая. Также можно предположить, что она не очень высокая и в других сферах, за некоторыми исключениями. Таким образом, низкая производительность труда ведёт к отставанию прироста конкурентоспособной товарной массы даже от необоснованно низкого уровня оплаты труда. Вот вам и инфляционный фактор», — рассказывает о механизме Руслан Самсонов.

Эксперт отмечает, что сейчас самое время посмотреть правде в глаза. Пока больной не признает свой диагноз, трудно лечиться. Тем более раньше нехватку продукции перекрывал импорт, но его в прежнем объёме в ближайшее время мы не увидим. Поэтому сама жизнь вынуждает нас стать более эффективными, говорит он.

Сильное влияние на инфляцию издержек также оказывают очень высокий уровень монополизации многих сфер и отраслей экономики, не стимулирующая модель налогообложения (инфляционный НДС и др.) и коррупция. Огромные деньги используются не целевым образом и разворовываются в крупных проектах. В итоге сдерживается производство конкурентоспособной и инновационной продукции, многие перспективные проекты в отраслях и регионах в полном масштабе не запускаются. А средства тратятся «впустую», формируя инфляционный фон, говорит Самсонов.

«При таких проблемах можно сколько угодно „впрыскивать“ деньги в экономику, но если они уходят не по назначению, никакого толка от такой монетизации не будет. Наоборот, она будет нести в себе угрозу. Также если мы просто напечатаем деньги и раздадим их людям, это тоже спровоцирует инфляцию. Чтобы монетизация дала результат, нужно чёткое целевое использование этих денег. Они должны работать как длинные инвестиционные деньги на развитие. Вы посмотрите, в Алтайском крае низкое качество дорожной инфраструктуры, за исключением федеральных трасс. Сделайте национальный или региональный стратегический проект по развитию дорожной сети. К чему это приведёт? К производственному освоению денег, созданию рабочих мест и товарной массы, росту зарплаты и так дальше по цепочке», — объясняет эксперт.

По словам Самсонова, деньги за счёт дополнительной эмиссии нужно направлять на инвестиционное развитие производства и человеческий капитал. Необходимо строить детсады, школы, развивать здравоохранение, культуру, образование, строительную индустрию и ЖКХ. Средства, вложенные «в долгую экономику», приведут к росту производительности труда и к инновационному экономическому развитию.

Он также подчёркивает, что назрела острая необходимость активного использования механизмов ответственности за результаты работы чиновников, реализующих экономическую политику. Иначе все эти разговоры об экономической политике и формальной результативности так и не дадут реальных эффектов.

«Есть два вида ответственности. Например, дал/взял взятку — получил наказание. Здесь ответственность за правонарушение, тут всё понятно. Но ещё более важная ответственность — за результаты работы. Есть чиновники, которые не воруют и считают, что они добросовестно работают. Но они за десятки лет так ничего и не сделали. В результате деньги освоены, а по сути, ничего нет, отсутствуют реальные результаты в показателях качества и уровня жизни населения. Если в России не введут механизмы ответственности за результаты работы власти, это всё так и останется на уровне болтологии», — говорит эксперт.