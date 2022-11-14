Почти 70% зарплаты отдают за ипотеку жители Алтайского края. Рейтинг регионов

Алтайский край оказался на 73 месте из 89 в рейтинге регионов по ипотечной долговой нагрузке, сообщает РИА Новости.

«В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы, выступает соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты в регионе. Это соотношение выступает в качестве одного из показателей, характеризующих доступность ипотеки в различных регионах», — пояснили аналитики.

Примечательно, что в последнее время соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты в России составило чуть менее 50%. То есть для оплаты ипотеки необходимо отдавать примерно половину средней зарплаты по стране. Впрочем, в реальности всё гораздо сложнее — лишь в 24 регионах жители платят менее половины зарплаты за жилищный долг.

«В Алтайском крае соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты — 67,3%. Средний срок ипотечного кредита — 267 месяцев (22 года). Средний размер ипотечного кредита — 2,6 млн рублей», — говорится в исследовании.

Республика Алтай расположилась гораздо выше в рейтинге — 28 место. Здесь люди вынуждены отдавать за ипотеку 50,9% зарплаты, при этом по времени платят примерно столько же — 258 месяцев. Средний размер кредита — 2,3 млн рублей.

Первую строчку в рейтинге занял Чукотский автономный округ, где средняя зарплата почти в четыре раза превышает средний ежемесячный платёж — 26,8%. На последнем месте Карачаево-Черкесия, где на ежемесячные платежи требуется потратить почти полностью среднюю зарплату — 94,2%. Четыре новых региона пока что в рейтинге не участвуют из-за отсутствия данных.