Польские компании заявили о решении «Газпрома» остановить поставки газа в страну

Польская энергетическая компания PGNiG заявила на своем сайте, что получила от «Газпрома» уведомление о полной приостановке поставок газа по Ямальскому контракту с 27 апреля.

По данным РИА Новости, российская компания до этого сообщала, что 26 апреля Варшава обязана заплатить за топливо в рублях, на что власти страны ответили отказом.

ТАСС пишет, что аналогичное письма от «Газпрома» также получила и оператор польской сети газопроводов Gaz-System.

Обе компании также заявили, что «контролируют ситуацию и готовятся к различным сценариям». На момент официального сообщения они также отметили, что все поставки потребителям осуществляются в соответствии с их спросом.

В марте президент России Владимир Путин заявил о переводе в рубли расчётов за газ с недружественными государствами. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.