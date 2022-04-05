Правительство поможет регионам с расселением из аварийного жилья

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому российские регионы смогут не сокращать темпы расселения аварийного жилья. Это произойдёт благодаря перераспределению средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, заложенных в федеральном бюджете, отмечается на официальном сайте правительства.

Таким образом, российские регионы уже сейчас смогут направлять федеральные деньги, изначально предусмотренные на 2023 и 2024 годы, на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. Согласно этому же постановлению, региональные власти смогут рассчитывать стоимость расселения аварийного жилья по реальной рыночной стоимости квадратного метра. До этого момента им приходилось использовать показатели 2019 года.

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Напомним, на сегодняшний день в России существует и действует программа расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Однако уже сейчас правительством формируется новая программа, которая должна прийти на смену действующей. Она рассчитана на расселение граждан, чьё жильё было признано аварийным уже после 1 января 2017 года. В ближайшие пару лет в бюджете Российской Федерации на эти цели заложено около 45 миллиардов рублей.