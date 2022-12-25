«Призрачная карта» банка «Открытие» стала одной из лучших на рынке

Карта отлично подходит для онлайн-шоппинга — это показало исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру»

25 декабря 2022, 11:01, ИА Амител

Фото: Банк «Открытие»

Аналитики «Выберу.ру» проанализировали дебетовые карты банков топ-100 и рассчитали 20 наиболее выгодных для потребителя вариантов. При составлении рейтинга учитывали стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка и количество его категорий. Кроме того, в расчёт брали условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, набор дополнительных бонусов и значимость банка на рынке.

«Призрачная карта», выпущенная в специальном дизайне с логотипом популярной кинофраншизы «Охотники за привидениями», по всем этим параметрам вошла в тройку лучших на рынке.

Карту можно оформить как в офисах, так и на сайте банка. Владельцы «Призрачной карты» могут получить 50% кешбэка за покупки в онлайн- и офлайн-кинотеатрах и до 2% кешбэка по остальным покупкам.

«Призрачная карта» — часть специального проекта банка «Открытие» для любителей кино: клиенты оформили более 10 тысяч дебетовых карт с легендарными персонажами комиксов и мультфильмов. Популярный герой серии комиксов и кинофильмов о «Бэтмене» Харви Квин стала первым выбором у клиентов банка, которые заказывали карты с индивидуальным дизайном. Всего выпустили более четырёх тысяч таких карт. Наибольшей популярностью они пользовались среди молодёжи в возрасте 18-27 лет — это половина от всех её заказавших.

Дебетовые карты с «Бэтменом» заказали более трёх тысяч клиентов «Открытия». На третьем месте — карты с изображением героев мультсериала «Том и Джерри», которые оформили 2,5 тысячи клиентов. При этом на них пришлось 37% от всего кешбэка, который получили держатели карт.

В пятёрку популярных карт по выдачам также вошли супергерои «Чудо-женщина» и «Супермен», которые заказали более тысячи клиентов банка. Карты с ними оформляли не только молодые люди, но и представители более старшего поколения. Так, карты с «Чудо-женщиной» оказались популярными среди клиентов в возрасте 28-37 лет (23%) и 38-47 лет (38%), а «Супермен» стал наиболее востребован у клиентов в возрасте 28-37 лет (38%).

В топ-5 городов по выдачам карт с героями «супергеройских вселенных» вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Уфа.

Тип карты — дебетовая. Платёжные системы: Mastercard. Валюта: рубль РФ. Стоимость обслуживания: 0 рублей. Стоимость выпуска карты: 0 рублей. Информирование: бесплатно (информация по вашей карте: о доставке карты, о поступлении заработной платы, об активации карты, о блокировке карты). Уведомления по карте: первые 30 дней бесплатно, далее Push Pro и Push — 59 рублей, SMS — 99 рублей в месяц. Платежи (в т.ч. ЖКХ, налоги, штрафы): 0 рублей. По реквизитам: 0 рублей. Пополнение с карт других банков: 0 рублей. В банкоматах «Открытия» и партнёров: 0 рублей. Снятие в банкоматах «Открытия» и партнёров: 0 рублей. В других банкоматах: 1% от суммы, минимум 299 рублей.