Procter & Gamble сократит список товаров, поставляемых в Россию

Американская компания Procter & Gamble, специализирующаяся на товарах народного потребления, значительно сократит список продукции, поставляемой в Россию. Также корпорация прекращает инвестиции в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы прервали все новые инвестиции в Россию и приостановили всю медийную, рекламную и промоутерскую деятельность. Мы существенно сокращаем наш перечень продуктов, который будет сфокусирован на базовых позициях в сфере здоровья, гигиены и ухода, необходимых для многих российских семей», — заявил генеральный директор компании Джон Мёллер.

Всего корпорации принадлежит 65 брендов, включая подгузники Pampers, моющие средства Ariel и Tide, а также средства личной гигиены и ухода Always, Tampax, Gillette, Head & Shoulders, Old Spice, Pantene, Olay.