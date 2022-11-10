Продуктовые дискаунтеры на Алтае станут «жёсткими» и дешёвыми

По мнению экспертов, основным направлением развития торговых сетей станут хард-дискаунтеры и магазины у дома. Это связано с изменением потребительского поведения россиян.

Что именно изменилось в настроении покупателей?

В конце сентября домохозяйства переключились на режим экономии повседневного потребления при частичном отказе от необязательных трат, сообщал в своём аналитическом обзоре Центральный Банк России.

По словам руководителя направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока компании NielsenIQ Марии Гараниной, сейчас для среднестатистического потребителя в стратегии экономии на первый план выходит выбор магазинов с более низкими ценами, а вторым по значимости критерием становится поиск специальных предложений и промоакций, также снижение расходов на дорогие продукты.

Тем не менее, если сравнивать начало года и последние несколько месяцев, то с апреля по июль показатели продаж товаров повседневного спроса были отрицательными, а в августе и сентябре начали расти. По словам Гараниной, наибольший вклад в изменение натуральных продаж внесли дискаунтеры и минимаркеты. Сейчас 61% потребителей выбирают магазины с более низкими ценами как стратегию экономии.

Как ощущают перемены в покупательском поведении своих клиентов крупные торговые сети?

Крупнейшие торговые сети уже отмечают снижение покупательной способности, писал «Коммерсант». Так, в третьем квартале «Лента» показала сокращение валовой прибыли и валовой маржи на 5 и 3% соответственно год к году. А магазины X5 Group показали снижение валовой рентабельности в этот период. И то и другое может быть вызвано введением более дешёвых товаров в ассортимент и расширением промо в ответ на стремление покупателей к экономии.

Кто прирастает в изменяющихся условиях рынка?

Зато в торговой сети «Светофор» Business FM Барнаул сообщили, что в Алтайском крае в октябре количество покупателей увеличилось на 10%. Директор департамента по категорийному менеджменту Сибирского округа розничной сети «Магнит» Илья Ахмеджанов также рассказал, что дискаунтеры их сети показывают положительную динамику.

«Мы также фиксируем рост популярности форматов дискаунтер, хард-дискаунтер. Розничная сеть „Магнит“ планирует по Сибири вдвое увеличить количество магазинов-дискаунтеров под брендом „Моя цена“. То есть если на текущий момент у нас 40 таких торговых объектов, то до конца следующего года мы планируем увеличить их до 100. Соответственно, тенденция есть. Она связана с тем, что покупатель начал менять свои потребительские привычки», — отмечает Илья Ахмеджанов.

Как и другие сети, «Магнит» планирует делать основной упор в развитии именно минимаркетов у дома. Эксперты считают, что в ближайшее время предпринимателей сетевых магазинов ждёт борьба за места, потому что торговых площадок в спальных районах немного, а потребности покупателей нужно удовлетворять. И если делать выводы из рассказов наших собеседников, идеальный магазин современности выглядит как дискаунтер с максимально возможными низкими ценами, расположенный на первом этаже дома проживания.