Производитель бытовой техники Electrolux уходит из России

Компания передает бизнес местному менеджменту

11 июля 2022, 17:51, Никита Черников

Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional прекратит деятельность в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что в нынешних условиях продолжение бизнеса на территории РФ невозможно. Electrolux уже передает свой российский бизнес местному руководству.

Это решение обойдётся компании в 3,3 млн долларов. В остальном передача значительно не повлияет на прибыльность Electrolux.

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