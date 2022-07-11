Производитель бытовой техники Electrolux уходит из России

Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional прекратит деятельность в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что в нынешних условиях продолжение бизнеса на территории РФ невозможно. Electrolux уже передает свой российский бизнес местному руководству.

Это решение обойдётся компании в 3,3 млн долларов. В остальном передача значительно не повлияет на прибыльность Electrolux.