Производитель бытовой техники Electrolux уходит из России
Компания передает бизнес местному менеджменту
11 июля 2022, 17:51, Никита Черников
Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional прекратит деятельность в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Там отметили, что в нынешних условиях продолжение бизнеса на территории РФ невозможно. Electrolux уже передает свой российский бизнес местному руководству.
Это решение обойдётся компании в 3,3 млн долларов. В остальном передача значительно не повлияет на прибыльность Electrolux.
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