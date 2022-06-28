Производитель масла «Благо» хочет купить два завода на Алтае

«Благо» арендует эти заводы с 2018 года, теперь владелец группы компаний Аркадий Фосман заявил в интервью «Коммерсанту», что настало время выкупить предприятия в собственность.

«Следующим этапом нашего развития будет приобретение заводов в Алтайском крае и Омской области: сейчас мы ими управляем в качестве арендатора, но у нас есть планы по их выкупу. Это естественный процесс в рамках нашей стратегии», — сказал бизнесмен.

Также, по словам Фосмана, с арендуемых алтайских заводов ведутся поставки масла в Китай. Совокупно с наших и воронежских заводов «Благо» отправляет в КНР порядка 10 составов в квартал. Доставлять масло по железной дороге в Поднебесную оказалось выгоднее, чем перевозить на морских судах.

Напомним, что Бийский и Барнаульский маслоэкстракционные заводы ранее принадлежали компании «Юг Сибири», в отношении которой было введено конкурсное управление. Активы находятся в залоге у Промсвязьбанка. Сами заводы перешли в аренду к ГК «Благо» в августе 2018-го. Также «Благо» арендует и третий завод «Юга Сибири», находящийся в Омске. На этих предприятиях производят подсолнечное, рапсовое и соевое масла.