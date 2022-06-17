Путин отметил прогресс Алтайского края в национальном рейтинге инвестиционного климата

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме отметил прогресс Алтайского края в национальном рейтинге инвестиционного климата.

По данным рейтинга АСИ, Алтайский край вошел в число регионов-лидеров роста нынешнего рейтинга наряду с Курганской, Вологодской, Мурманской, Московской областью, Севастополем и Пермским краем.

Президент отметил, что Алтайский край в рейтинге вырос на 26 позиций.

Москва в рейтинге заняла первое место, вторую строчку занял Татарстан, а на третье место вышла Московская область.