Путин отметил прогресс Алтайского края в национальном рейтинге инвестиционного климата
Об этом президент сказал в своем выступлении в рамках Петербургского международного экономического форума
17 июня 2022, 20:45, Илья Звягинцев
Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме отметил прогресс Алтайского края в национальном рейтинге инвестиционного климата.
По данным рейтинга АСИ, Алтайский край вошел в число регионов-лидеров роста нынешнего рейтинга наряду с Курганской, Вологодской, Мурманской, Московской областью, Севастополем и Пермским краем.
Президент отметил, что Алтайский край в рейтинге вырос на 26 позиций.
Москва в рейтинге заняла первое место, вторую строчку занял Татарстан, а на третье место вышла Московская область.
Комментарии
Новости партнеров