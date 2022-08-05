Путин подписал указ об ответных мерах в сферах финансов и ТЭК

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. Как сообщает РИА Новости, до 31 декабря в стране запрещены сделки с долями, принадлежащими компаниям недружественных государств, на стратегических предприятиях и их «дочках».

Перечень подобных компаний будет подготовлен государством в течение десяти дней. Кроме того, сделки, совершённые в обход указа, признаются ничтожными, а запрещённые документом операции можно осуществить только со специального разрешения президента.

В частности, запрет распространяется на сделки с долями участия, правами и обязанностями, принадлежащими участникам Соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-1» и Соглашения о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции.